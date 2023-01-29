شعبة كيمياء ونووية بالمهندسين: كادر خاص للعاملين بجهاز الدولة ورفع قيمة المعاش

كشف المهندس حسام عطفت، أمين عام شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة للمهندسين، أن الجمعية العمومية العادية للشعبة التي انعقدت الجمعة الماضية، اتخذت عدة قرارات أهمها إلغاء اللجان البينية الاستشارية للشعبة الكيميائية والنووية، وإعادة تشكيل اللجان بما يتناسب مع تخصصات الشعبة وتمثيلها في اللجان المختلفة.

وأضاف عطفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كما قررت الجمعية العمومية، حصول أسرة المهندس المتوفَّى والذي لم يتمكن من سداد اشتراك آخر سنتين له، على المعاش كاملًا، بعد سداد الورثة لكافة الاشتراكات، وكذلك زيادة المساحة الإعلامية لصفحة الشعبة حتى تصل لأكبر عدد ممكن من الأعضاء ونشر كل فاعليات وأنشطة الشعبة من اجتماعات أو زيارات أو قرارات.

واتخذت الجمعية العمومية قرارًا بوضع كادر خاص للمهندسين العاملين بجهاز الدولة، ورفع قيمة المعاش حتى يتماشى مع الظروف الحالية للدولة.



وأدار فعاليات الجمعية العمومية، المهندس حسام عطفت أمين الشعبة، وفى حضور الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس الشعبة، والمهندسة ريهام عادل وكيل الشعبة، والمهندسة نشوة عزت أمين مساعد الشعبة وأعضاء مجلس الشعبة.

وانعقدت الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة للمهندسين الجمعة الماضي وبدأت فعاليات الجمعية بالسلام الجمهوري وبعض آيات من الذكر الحكيم ثم قام الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس الشعبة بالترحيب بأعضاء الشعبة وأبدى سعادته للحضور الكثيف وتحمل مشقة السفر من أجل المشاركة.

وأفاد بأن بالرغم من أن شعبة الهندسة الكيميائية والنووية من الشعب الهندسية الصغيرة إلا أنها لها تأثير كبير وملحوظ نتيجة لاهتمام وتعاون الجمعية العمومية.

وأضاف رئيس الشعبة أن عام 2023 سيبدأ بدورة عن أوشا في السلامة والصحة المهنية يوم 11 فبراير طبقا للبروتوكول المنعقد مع شركة اوراسكوم وسوف يمنح الحضور شهادة معتمدة ذلك.

ثم استعرض المهندس حسام عطفت أمين عام الشعبة أهم ما تم إنجازه من مؤتمرات وندوات عن العام الماضي وعلى رأسها مؤتمر يوم السلامة العالمي في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2022 وزيارة إلى شركة أبوقير للأسمدة بالإسكندرية، ومقترح من رئيس الشعبة لعمل بروتوكول بتدريب السادة المهندسين حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشار إلى أنه تم عمل برتوكول مع المعهد العربي للسلامة لتبادل الخبرات العلمية حيث أن المعهد نواة لمتخصصى السلامة والصحة المهنية من المحيط إلى الخليج، وتم إقامة ندوة عن الغاز الطبيعي بديل لوقود المركبات وتحويل السيارات للعمل للغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، تم عمل ندوة عن ثاني أكسيد الكربون وكيفية تحويله من نقمة إلى نعمة حيث يمكن استخدامه في الصوبات الزراعية وصناعة المذيبات.