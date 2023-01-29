المؤبد لعامل استعرض القوة والعنف فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه باستعراض القوة والعنف وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بمركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا" بأن أطلق النار قاصدا بث الرعب فى قلبه وتعريض سلامته للخطر كما قام بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.