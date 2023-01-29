سماح أبوبكر تحكى لأطفال معرض الكتاب قصة «الأرنب والثعلب» (صور)

بدأت منذ قليل ندوة الكاتبة سماح أبوبكر المتخصصة في أدب الطفل وذلك بقاعة الأطفال في معرض الكتاب 2023.

وفي بداية الندوة حرصت سماح أبوبكر على مصافحة الأطفال وإلقاء التحية عليهم وسؤالهم عن أحوالهم والتعرف عليهم، ثم بدأت بحكي قصة «الأرنب والثعلب» للأطفال.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.