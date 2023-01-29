ضبط 103 مخالفات.. محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 103 محاضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاء ذلك بعد إطلاع المحافظ على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن بني عبيد، ونبروه، والمنصورة، والمنزلة، ودكرنس، وتمى الامديد، والمطرية على مدار يومين.

وخلال اليوم الأول تم تحرير 45 محضرا شملت 16 محضر نقص وزن، و4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و2 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و1محضر تجميع دقيق ( بكمية قدرها 5 شكاير)، و12 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و تم التحفظ على 40 كجم لحوم بلدي، و45 طن أرز شعير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال اليوم التالي تم تحرير 78 مخالفة تموينية، شملت 33 محضر نقص وزن و19 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و5 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 12 شيكارة)، و4 محاضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و3 محاضر عدم وجود فواتير، ومحضر عدم وجود سجل صناعي، وتم التحفظ على 660 كجم مخلل مشكل، و600 كرتونة معبأة معدة للبيع، و2000 كرتونة معدة للتصنيع، و110 قاروصة سجائر، ومختلف الأنواع من الدهانات شملت مواد تلوين ومعجون سلر، ومعجون بلاسيتك، و950 كرتونة جالون بلاسيتك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.