بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب سيراميكا كليوباترا

يستضيف بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ويملك ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد الأهلي برصيد 24 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو وسموحة والتعادل مع فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 33 والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وعبد الله مجدي وأحمد فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمود دونجا ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر وفخري لاكاي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد بينما يغيب أسامة جلال بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام سموحة وكريم حافظ ومحمد الشيبي للإصابة.

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات و6 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع فاركو وطلائع الجيش والهزيمة أمام فيوتشر وسموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 والتساوي مع المصري الذي يحتل المركز الثامن .

مباراة اليوم هى الأولى للتونسي معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا الذي تولى المسئولية خلفا لأحمد سامي وهو ليس جديدا على الكرة المصرية وقاد فريق المصري الموسم الماضي ولن يحتاج وقتا طويلا للتأقلم مع الفريق والتعرف على إمكانات اللاعبين.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده محمد محمود محمد مجدي ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.