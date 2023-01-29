لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية من قبل قسم الصيانة التابع لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة منها (سينزو مول بالطريق الدائري- قرية الجنجل – الكمين الجنوبي – قرية مورنينج ستار – محطة فودافون بالكيلو 9 – قرية الدولفين – قرى سهل حشيش)، وذلك اليوم الأحد، وذلك من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.