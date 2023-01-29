«نقطة تحول».. عقب بتر ساقه أصبح بطل العالم فى الكياك

دماء طاهرة وبطولة خالدة سطرها البطل النقيب أحمد نجيب، عقب إصابته ببتر في الساق اليسرى إثر انفجار المدرعة به أثناء عمله بشمال سيناء.

نقطة البداية

كان البطل المصاب النقيب أحمد نجيب قائد كتيبة المشاة بشمال سيناء في عام 2016، والبداية كانت عندما صدرت تعليمات بمداهمة بؤرة إرهابية بشمال سيناء، وعقب الانتهاء من المأمورية وتصفية 3 عناصر إرهابية وضبط عنصر شديد الخطورة تم استهداف المدرعة التي يستقلها البطل بعبوة ناسفة أسفل المدرعة، وأصيب ببتر فوق الركبة اليمنى وقطع أربطة القدم اليسرى خضع على إثرها لعملية جراحية بألمانيا.

زيارة القائد العام للقوات المسلحة

كان القائد العام للقوات المسلحة أول من اتصل عليه عقب إصابته ليطمئن عليه، وكان أول الحاضرين إلى المستشفى العسكري عقب خروج البطل من غرفة العمليات لمواساته هو ووالدته.

نقطة التحول

تعرف البطل على رياضة الكياك أثناء تركيبه للطرف الصناعي، ثم قرر أن يكون أحد أبطال اللعبة، وبالفعل حصد بطولة أول العرب وثاني أفريقيا والرابع على مستوى العالم، ويسعى لحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقبلة.

وكانت عرضت اليوم قناتي ON وCBC EXTRA الفيلم التسجيلي "نقطة تحول - بين الألم والأمل" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وحقق الفيلم التسجيلي "نقطة تحول" إشادات كبيرة وردود أفعال قوية من الجمهور عقب عرضه على شاشات التليفزيون لما رصده من قصص وحكايات حول أبطالنا من الجيش والشرطة في التصدي للجماعات الإرهابية من أجل استقرار مصر وأمنها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع الفيلم التسجيلى "نقطة تحول - بين الألم والأمل" وجاءت تعليقات الجمهور على الفيلم التي نشرته الصفحة الرسمية لقناة on الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق حساب حمل اسم "خايف عليكي يا مصر": "روعة بالتوفيق يا رب لمن قاموا به وبتمام الشفاء لكل مصاب وربنا معاهم في إعاقتهم.. بل بالعكس حولوا الإعاقة إلى انتصار كل في مجاله وألف رحمة ونور على كل شهداء الوطن جيش وشرطة وشعب".

فيما علق حساب حمل اسم "مسعد البنا": "تحيا مصر وجيش مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وعلق عوض سالم: "رحم الله شهداء الوطن الغالي الحبيب"، كما علق المئات بجملة "تحيا مصر".