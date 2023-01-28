كاف يشيد بتعاقد الأهلى مع أحمد قندوسى لاعب وفاق سطيف (فيديو)

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بصفقة الأهلي الجديدة أحمد القندوسي المنضم إلى الفريق قادمًا من وفاق سطيف الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده رسميًا مع أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"كاف" على فيس بوك، مقطع فيديو لأهداف ومهارات قندوسي حيث كتب " لاعب من طراز رفيع، أداء رائع قدمه أحمد قندوسي مع وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا".

قندوسي كان قد ساهم مع وفاق سطيف إلى الوصول إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ولكنه ودع البطولة أمام الأهلي بعد الهزيمة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن ينضم أحمد قندوسي لبعثة الأهلي في المغرب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه الأول من فبراير المقبل.