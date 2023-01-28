أستاذ تخطيط عمرانى يكشف أهمية مدن الجيل الرابع وسر اتجاه مصر لها

قال إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن مدن الجيل الرابع أحد المنتجات العمرانية الجديدة التي ظهرت بالمجتمع المصري وتتميز بأنها تحقق معايير الاستدامة ولا تستهلك موارد موجودة في البيئة وتحافظ عليها لأجيال قادمة.

معنى المدن الذكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الذكية تتمتع ببنية تحتية متطورة تناسب احتياجات الدولة من ميكنة الخدمات وإدارة المدينة بالكامل بشكل ذكي.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى حرص الدولة على هذه النوعية من المدن لرفع التصنيف العمراني لمصر التي عانت لسنوات من تدني مستواه، مؤكدًا أن مدن الجيل الرابع كانت نقلة نوعية ولاحظنا الجودة في البناء والأبراج في العلمين، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة وحدائق العاصمة.

وتابع، أن المشروعات العمرانية كانت تعاني من التأخر الشديد قبل سنوات، معقبًا: "رأينا مؤخرًا سرعة في الإنجاز ومعدل نمو قويًا جدًا، لأن مصر من الدول كثيفة السكان ومعدلات النمو لا بد أن تقابلها زيادة في معدلات المسكن".