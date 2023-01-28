أبرزهم أفشة والسولية.. هؤلاء مهددون بالخروج من تشكيل الأهلي بعد ضم قندوسي

أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع أحمد القندوسي لاعب وسط فريق وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 مواسم ونصف.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، انضمام أحمد قندوسي، لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

وأتم الأهلي الاتفاق مع وفاق سطيف لضم اللاعب بمقابل مادي تجاوز مليون و200 ألف دولار.

وعلى الرغم، أن انتقال أحمد القندوسي إلى صفوف الأهلي سيقدم إضافة قوية لخط الوسط المساند لهجوم المارد الأحمر إلا أن هناك عدداً من اللاعبين صاروا مهددين بفقدان أماكنهم الرئيسية داخل تشكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

القندوسي الذي يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط، ستكون مهمته الرئيسية هي اللعب في خط الوسط الهجومي سواء في مركز (8) بدلاً من عمرو السولية أو مركز (10) بدلاً من محمد مجدي أفشة وبرونو سافيو.

وصار الثلاثي عمرو السولية وأفشة وبرونو سافيو مهددًا بقوة للخروج من تشكيل الأهلي، خاصةً بعد تعاقد المارد الأحمر مع الثنائي مروان عطية وأحمد القندوسي.

ومع زيادة جودة لاعبي الأهلي في خط الوسط، سيكون المدرب السويسري مارسيل كولر مقتنعًا لتغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-3-3؛ ليتخلص من أزمة صانع اللعب والتي عانى منها الأهلي على المستوى الهجومي في بعض مباريات الموسم الجاري بسبب تراجع مستوى محمد مجدي أفشة.