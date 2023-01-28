قائمة الزمالك.. عودة فتوح وجمعة ونداى أمام فيوتشر بالدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه، عن القائمة التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.