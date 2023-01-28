السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رمضان عبدالمعز: أبوبكر الصديق لم يترك بابًا للخير إلا وطرقه

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا أبوبكر الصديق، كانت له بصمته في كل باب خير من كفالة الأيتام وعلاج المرضى وزواج الأيتام وغيرها فلم يترك بابًا للخير إلا طرقه.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc: "أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بعد الصلاة التفت للصحابة وقال لهم "من منكم اليوم أصبح صائمًا؟، فقال أبوبكر أنا يا رسول الله، فقال من منكم عاد مريضًا فقال أبوبكر أنا يا رسول الله، فقال النبي من منكم تبع جنازة، فقال أبوبكر أنا يا رسول الله، فقال النبي من منكم تصدق على مسكين، فقال أبوبكر أنا يا رسول الله، فقال النبي ما اجتمعن في أمر مسلم إلا دخل الجنة".

فضل اتباع الجنازات

وكشف رمضان عبدالمعز، عن أن من صلى على جنازة فله قيراط في الجنة يعادل جبل أحد ومن تبعها حتى المدافن فله قيراط في الجنة.

رمضان عبدالمعز أبو بكر الصديق للخير طرقه الصلاة الجنازات فضل اتباع الجنازات

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