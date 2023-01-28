مدة إجازة نصف العام وموعد العودة للدراسة الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات

اليوم السبت 28 يناير 2023 هو أول أيام إجازة نصف العام 2023 والتي تستمر لمدة أسبوعين رسميًا، وفق الخريطة الزمنية الموضوعة لطلاب الجامعات والمدارس قبل العودة للدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني 2023.

الفصل الدراسي الثاني 2023

الفصل الدراسي الثاني 2023 من المرتقب أن يبدأ في فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، من هنا يكثف طلاب المدارس والجامعات البحث عن موعد انتهاء الإجازة والعودة للدراسة.

إجازة نصف العام 2023 للمدارس

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن إجازة نصف العام 2023 استمر بداية من اليوم السبت 28 يناير 2023، ولمدة أسبوعين حيث تستمر الإجازة حتى الخميس 9 فبراير 2023 لطلاب المدارس وفقاً لما أوضحته وزارة التربية والتعليم.

إجازة نصف العام 2023 للأزهر

بينما تستمر إجازة نصف العام 2023 لطلاب التعليم الأزهري، حتى يوم الخميس 9 فبراير 2023.

إجازة نصف العام 2023 للجامعات

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات إجازة نصف العام 2023 للطلاب بداية من اليوم 28 يناير 2023 وحتى الخميس 9 فبراير 2023.

مدة إجازة نصف العام وموعد العودة للدراسة الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس

ومن المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 لطلاب المدارس بكل الصفوف التعليمية، في التعليم العام والأزهري.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد أن مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 96 يوما للفصل الدراسي الثاني، وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

تبدأ امتحانات نهاية العام 2023 بداية من 6 مايو المقبل، حيث سيؤدي طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 بداية من السبت الموافق 6 مايو 2023.

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تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، فيما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم.

الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات سوف يبدأ السبت 11 فبراير 2023، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وسينتهي الترم الثاني 2023 يوم الخميس 1 يونيو 2023، حيث ستعقد امتحانات نهاية العام 2023 للجامعات في يونيو 2023 وذلك وفقًا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد.