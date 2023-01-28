بعد غياب 5 سنوات.. مسار إجبارى تشعل أجواء مهرجان «أيام قرطاج الموسيقية»

وضعت فرقة مسار إجباري بصمتها الغنائية في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، في حفل شهد عودتها للعاصمة التونسية بعد غياب 5 سنوات.

وألهبت مسار إجباري أجواء تونس الباردة بحفل غنائي حمل لافتة كامل العدد حتى قبل موعده بأيام شهد تقديمها رحلة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل قدمت خلالها ما يزيد على عشرين أغنية، من بينها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"أنا هويت" و"كانت هتفرق في الوداع".

ووجهت مسار إجباري تحيتها الحضور في مستهل الحفل بكلمات "يا تونس وحشتونا يعيشكم برشا".. لتجسيد مدى اشتياق الفرقة للجمهور التونسي بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات منذ آخر حفلاتها.

وقررت مسار إجباري تعويض الجماهير التونسية عن الفراق الطويل بتقديم العرض الحي الأول لأغنيتين من ألبومها الجديد، "نص الحاجات" و"بقيت غريب"، مع إعلانها عن مفاجأة تحضيرها لأغنية جديدة خلال أيام.

وشهدت تونس طوفانًا موسيقيًا من التجارب الغنائية المحلية والعربية والعالمية خلال أسبوع المهرجان بمشاركة أكثر من ثلاثين عرضًا موسيقيًا تم اختيارها من أصل 97 عرضًا تقدمت للمشاركة في النسخة الثامنة لهذا العام، التي تأتي تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني، من بينها عروض دولية كبرى مثل فرقة جدل من الأردن ومغني الراب السوري بوكلثوم والفرقة البحرينية مجاز.

حفل مسار إجبارى بأوبرا الإسكندرية

ويستعد فريق «مسار إجباري» لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل وانقسمت إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 410 جنيهات، والثانية بقيمة 310 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ210 جنيهات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويقدم الفريق خلاله نخبة كبيرة من أغنياتهم الشهيرة، منها "تقع وتقوم، فاكرة، للحزن أصول، صياد، مطلوب حبيب، ما تخافش، دى بتاعتك، ريتك معايا، نهايات الحكاوى، مساومات".

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية.

«مسار إجباري» تم تأسيسه 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منهم على القيود التى يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك كليًا فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة.