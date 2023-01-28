عودة المصانع للعمل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بحدائق العاصمة الإدارية اليوم (إنفوجراف)

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي، عن حرص الدولة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.

وتحدث رئيس الوزراء، من حي حدائق العاصمة، وهو أول حي متكامل ينتهي بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، في أقل من 18 شهرا هو جزء من برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، سكن لكل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية.

وتحدث رئيس الوزراء حول عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، وأن لديها مخزون يكفى لمدة شهرين، مؤكدًا أن الدولة نجحت في الخروج من أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.