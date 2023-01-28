السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

علاج الإدمان
علاج الإدمان

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ومهربي ومروجي المخدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 2182 قضية اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 2381 متهمًا، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 149,879 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو، وزنت 29,592 كيلوجرامً، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 563,160 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس، وزنت 75 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 41,82 كيلوجرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 12,376 كيلوجرام.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت 67 جرامًا، كمية من الأقراص المخدرة كبتاجون وزنت 1,350 كيلوجرام، 65217 قرصا مؤثرا / 7257 أمبولا مؤثرا، 19027 قرص ترامادول مخدر / 1140 أمبولا لذات المخدر.

وضبطت الحملات 3 قضايا غسل أموال بإجمالي مبالغ مالية بلغت قرابة 65 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وضبط 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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