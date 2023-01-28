السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهم بالتحرش بسيدة والتعدي عليها بالضرب في الجيزة

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن حدوث مشادة كلامية بين صاحبة الصفحة المشار إليها وآخر «غير محدد»، بسبب معاكسته لها وقيامه بالتعدي عليها وطرحها أرضًا مغشيًا عليها.

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص، وتمكنت من تحديد المعنية بمقطع الفيديو «إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة»، وباستدعائها قررت أنه أثناء عودتها بتاريخ 24 يناير الجاري من عملها متجهة إلى مسكنها قام أحد الأشخاص لا تعلم بياناته بمعاكستها بالطريق العام، وحال معاتبته قام بالتعدي عليها بالضرب.

بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية قسم شرطة الجيزة

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