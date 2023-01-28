السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على توفير سكن آمن للشباب

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم الانتهاء من حي كامل داخل مدينة حدائق العاصمة في أقل من 18 شهرًا، ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصرين"، بعدد 30 ألف وحدة. 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب زيارة مدينة حدائق العاصمة، اليوم السبت، أن الحي متكامل وبه جميع الخدمات، واليوم تم إصدار أمر بتشغيل كافة الخدمات، سواء وحدات صحية ومدارس وملاعب، وهو مكون من 100 وحدة سكنية تخدم فئات محدودى ومتوسطي الدخل من الشباب. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بالفعل استلم المواطنون الواحدت بالفعل، مضيفاً أن الدولة لديها نمط وهو توفير سكن للشباب بالتقسيط على سنوات طويلة ومقبولة.

 وأكد أن الدولة حريصة على توفير مطلب أساسي لكل شاب وهو توفير سكن آمن.

ئيس عبد الفتاح السيسي 100 وحدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدولة المصرية استلام حدائق العاصمة جميع الخدمات توفير سكن

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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