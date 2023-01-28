تفاصيل حريق مبنى الخدمات داخل مطرانية ديروط

أعلنت مطرانية ديروط وصنبو، تفاصيل الحريق الذي نشب في مبني الخدمات داخل المطرانية.

وقالت مطرانية ديروط في بيان لها اليوم السبت: نشب حريق فجر اليوم، فى مبنى الخدمات داخل مطرانية ديروط، بسبب ماس كهربائى، وتمت السيطرة عليه مباشرة دون أي إصابات، حيث حضر إلى الموقع فور الاتصال والإبلاغ عن الحادث قوات الحماية المدنية ورجال الأمن.

‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم الإيبارشية القس يوناثان ثروت إن الحريق نشب في مبنى الخدمات ولم تُسفر عنه أي إصابات أو أضرار بشرية، مؤكداً أن التلفيّات فقط مادية وحجمها بسيط جداً.

ونوّه إلى مجهودات رجال الحماية المدنية ورجال الأمن بديروط، وسرعة استجابتهم للبلاغ، الأمر الذي ساهم في السيطرة على الحريق بسرعة، فضلاً عن تقليل الخسائر.

صلوات أربعين الأنبا كيرلس

يذكر أنه اقام دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، صباح اليوم السبت، صلوات أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بمشاركة واسعه من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى أبرزهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وعضو لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، والانبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والانبا شاروبيم مطران قنا، والأنبا باخوم مطران سوهاج إلى جانب لفيف من الاساقفة والمطارنة والكهنة.

وانتهي دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، من الاستعدادات لإقامة صلوات الأربعين وحفل التأبين للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ورئيس دير الأنبا بضابا للراهبات، والذي يقام صباح السبت 28 يناير 2023، بمشاركة العديد من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تزين الدير بصور ولافتات للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

ووفقًا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، فإنه خلال حفل التأبين سوف يعرض فيلمً تسجيلي عن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وبخصوص ترتيبات حفل تأبين الأنبا كيرلس قالت الايبارشية: يقام حفل التأبين بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى يوم السبت 28/1/2023 الساعة 11:30 صباحًا، والحضور بالقاعة قاصرًا على الأباء المطارنة والأساقفة الأباء الكهنة والآباء الرهبان الضيوف وممثلي كنائس الإيبارشية.