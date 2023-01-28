السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 في حادث بالصحراوي الشرقي بسوهاج

جريدة الدستور

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرقيّ محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق عقب انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، مما نتج عنه وفاة طالب وإصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعًا للمستشفى للعلاج، تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

كان اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم  بانقلاب سيارة ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ووجود مصابين ومتوفي.

وانتقل مأمور مركز شرطة أخميم وتبيّن أنه أثناء سير السيارة ملاكي محددة قيادة المدعو «عمرو م. أم» 39 سنة موظف ويقيم الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو «يوسف س. ا. م.» - 15 سنة طالب ويقيم فيصل الجيزة من مستقلي السيارة وإصابة كل من  قائد السيارة ارتجاج بالمخ، دينا ا م ع  36 سنة حاصلة علي ليسانس آداب كسر بالقفص الصدري وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «سما س. ا. م.» - 14 سنة طالبة كسر في العنقودية الأولى بالعمود الفقري ويقيمون الجيزة من مستقلي السيارة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي والمصابين لمستشفى طيبة، وبسؤال المدعو «مصطفى م. ا. م.»  28 سنة حاصل على معهد فني تجاري ويقيم دائرة مركز أخميم نجل عم المتوفي قرر بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ وتهشم بعظام الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الطريق الصحراوي أخميم محافظة سوهاج قلاب سيارة ملاكى

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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