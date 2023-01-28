«التقديم غدا إلكترونيًا».. المستندات المطلوبة للتقديم فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

تبدأ صباح الغد السبت 28 يناير الجاري هيئة قضايا الدولة تلقي قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 إلكترونيا، من خلال تسجيل طلبات التعيين في الموقع الإلكتروني WWW.SLA.GOV.EG حتى 16 فبراير 2023 المقبل.

تقديم وظيفة مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة

وأعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر - رئيس الهيئة، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً، إضافة إلى ما يلي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره على 30 عاماً، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

ويجري سحب ملف التقديم نظير مبلغ 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبوالفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير2023، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

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المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يجري تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، اعتبارًا من يوم السبت 18 فبراير 2023، إلى يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، طبقا للجدول الذي سينشر عبر الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.