السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 "ترم أول" بعدد من المحافظات

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 وموعد إعلان نتائج الطلاب لجميع طلاب جمهورية مصر العربية..  من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” بالتزامن مع انتهاء الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر من خلال التقرير التالى...

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وبخصوص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرًا إلى أن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 لجميع الطلاب المقيدين لدى مديريات التربية والتعليم التتابعة للوزارة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام والتى تبدأ غدا السبت 28 يناير، وتنتهى الخميس 9 فبراير، حيث يبدأ الترم الثانى الأحد 12 فبراير.

 اقرا ايضا

اسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2023 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2023، من خلال الضغط على الرابط الخاص لكل محافظة حيث أعلنت عدد من المحافظات عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ترم اول  وهى كالآتى:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.من خلال الضغظ على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

https://www.qalubiaedu.org/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة

https://bed2.yoo7.com/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

https://alex-edu.com/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

https://kfsedu.gov.eg/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظه أسوان

https://aswan.gov.eg/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

https://assiutt.wixsite.com/education

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي

وظهرت اليوم نتيجة الصف الثانى الإعدادى للتلاميذ المقيدين لدى مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة 2023 ترم أول، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى بوابة  نتائج التعليم الأساسى  لمحافظة القاهرة من خلال الضغظ على هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة المتحدث الآلى للمساعدة فى الحصول على النتيجة كوسيلة بديلة للدخول على الموقع الإلكترونى واتباع الإجراءات والهطوات أو وسيلة بديلة عن الاتصال التليفونى من أجل معرفة النتيجة.

ويمكن الاطلاع عليها من خلال الاتصال  على رقم 09000100 من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أي محمول أو من خلال المتحدث الآلي عبر الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وزراة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي بوابة التعليم الأساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر منسى لمدة 5 سنوات

خطأ فى العدد.. إسرائيل تعلن الحصيلة الرسمية لقتلى عملية «النبى يعقوب»

لجنة تحكيم «الدوم»: «عبد الوهاب» مرجعية لأى مغن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 7 إسرائيليين.. نتنياهو يتفقد موقع عملية «النبى يعقوب» (فيديو)

نتنياهو يصل إلى موقع عملية إطلاق النار فى مستوطنة «النبى يعقوب» بالقدس

قتل 7 إسرائيليين.. من هو منفذ عملية «النبى يعقوب» فى القدس؟