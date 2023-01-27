رابط وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 "ترم أول" بعدد من المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 وموعد إعلان نتائج الطلاب لجميع طلاب جمهورية مصر العربية.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” بالتزامن مع انتهاء الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر من خلال التقرير التالى...

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وبخصوص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرًا إلى أن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 لجميع الطلاب المقيدين لدى مديريات التربية والتعليم التتابعة للوزارة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام والتى تبدأ غدا السبت 28 يناير، وتنتهى الخميس 9 فبراير، حيث يبدأ الترم الثانى الأحد 12 فبراير.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي ترم أول 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2023، من خلال الضغط على الرابط الخاص لكل محافظة حيث أعلنت عدد من المحافظات عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ترم اول وهى كالآتى:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.من خلال الضغظ على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

https://www.qalubiaedu.org/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة

https://bed2.yoo7.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

https://alex-edu.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

https://kfsedu.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظه أسوان

https://aswan.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

https://assiutt.wixsite.com/education

نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي

وظهرت اليوم نتيجة الصف الثانى الإعدادى للتلاميذ المقيدين لدى مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة 2023 ترم أول، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسى لمحافظة القاهرة من خلال الضغظ على هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة المتحدث الآلى للمساعدة فى الحصول على النتيجة كوسيلة بديلة للدخول على الموقع الإلكترونى واتباع الإجراءات والهطوات أو وسيلة بديلة عن الاتصال التليفونى من أجل معرفة النتيجة.

ويمكن الاطلاع عليها من خلال الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أي محمول أو من خلال المتحدث الآلي عبر الموقع الإلكتروني.