«بلاش يأس وإحباط».. الباز: بلدنا حلوة ومهما اشتدت الأزمة إحنا قادرين على العبور

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة “الدستور”، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إنه على هامش زيارة الرئيس السيسي لهذه الدول، هناك البعض الذي يقوم برصد دور مصر وتأثيرها في المحيط الإقليمي.

وتابع: "إحنا محتاجين الناس بس تشوفها، وأنا دايماً بقول إحنا عايزين نشوف بلدنا بالعين الحلوة بتاعتنا، بلاش العين اللي ممكن الناس تكون بتشوفها بيأس وإحباط، لأنه مهما اشتدت الأزمة إحنا قادرين على تجاوزها والعبور منها والخروج منها إن شاء الله".

وأكد أنه حدث توافق على تجربة الهند في الريف والمتوافق تماماً لتجربة مصر في برنامج "حياة كريمة"، وأنه تم الاتفاق على المنفعة المتبادلة.