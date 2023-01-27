الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرابة مليون دولار.. وفاق سطيف يرد عبر «الدستور» على عرض الزمالك لضم «القندوسى»

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

رد فهد حلفاية، عضو مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، على عرض نادي الزمالك الذي تقدم به مسؤولو القلعة البيضاء للحصول على خدمات أحمد القندوسي.

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري لتدعيم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقدم مسؤولو الزمالك عرضًا لشراء القندوسي من وفاق سطيف مقابل 800 ألف دولار.

وأكد حلفاية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عرض الزمالك لم يرتق بعد إلى طموحات ورغبة وفاق سطيف، مشيرًا إلى أن العرض الأفضل لا يزال من جانب مولودية الجزائر.

وأوضح عضو نادي وفاق سطيف، أن مولودية الجزائر قدم عرضًا ماليًا قدره مليون ونصف المليون دولار لشراء القندوسي.

وأشار إلى أن المولودية هو الأقرب لشراء اللاعب، خاصةً أن عبدالحكيم سرار رئيس النادي يرغب في بيع اللاعب بمبلغ جيد لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكشف فهد حلفاية عن موقف وفاق سطيف، وهو انتظار عرض مادي كبير من خارج الجزائر، بناء على رغبة اللاعب نفسه، الذي يمني النفس بخوض تجربة احترافية تمهيدا للعب في أحد الدوريات الأوروبية على أن يكون الزمالك محطة انتقالية له، وفي حال لم يحدث ذلك سيضطر النادي لبيعه للمولودية نهاية الأمر.

وفاق سطيف الجزائري أحمد القندوسي الزمالك الدورى المصرى مولودية الجزائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

5 إجراءات لحماية كبار السن منها مضاعفة الدعم النقدى 600%

عمرو سعد: مشروع سينمائى جديد عن حياة الزعيم عادل إمام

إصابة راكبين سقطا من أحد القطارات بأوسيم

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة فى ثالث أيام معرض القاهرة للكتاب.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

«الداخلية» تحتفى بعيد الشرطة فى جناحها بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

هل تكون «جريمة اقتحام جنين» كلمة سر مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية؟

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود