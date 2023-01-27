قرابة مليون دولار.. وفاق سطيف يرد عبر «الدستور» على عرض الزمالك لضم «القندوسى»

رد فهد حلفاية، عضو مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، على عرض نادي الزمالك الذي تقدم به مسؤولو القلعة البيضاء للحصول على خدمات أحمد القندوسي.

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات أحمد القندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري لتدعيم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقدم مسؤولو الزمالك عرضًا لشراء القندوسي من وفاق سطيف مقابل 800 ألف دولار.

وأكد حلفاية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عرض الزمالك لم يرتق بعد إلى طموحات ورغبة وفاق سطيف، مشيرًا إلى أن العرض الأفضل لا يزال من جانب مولودية الجزائر.

وأوضح عضو نادي وفاق سطيف، أن مولودية الجزائر قدم عرضًا ماليًا قدره مليون ونصف المليون دولار لشراء القندوسي.

وأشار إلى أن المولودية هو الأقرب لشراء اللاعب، خاصةً أن عبدالحكيم سرار رئيس النادي يرغب في بيع اللاعب بمبلغ جيد لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكشف فهد حلفاية عن موقف وفاق سطيف، وهو انتظار عرض مادي كبير من خارج الجزائر، بناء على رغبة اللاعب نفسه، الذي يمني النفس بخوض تجربة احترافية تمهيدا للعب في أحد الدوريات الأوروبية على أن يكون الزمالك محطة انتقالية له، وفي حال لم يحدث ذلك سيضطر النادي لبيعه للمولودية نهاية الأمر.