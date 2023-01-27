التشكيل الرسمى لمباراة الإسماعيلى والداخلية بالدورى

أعلن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الداخلية، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلى والداخلية بالدورى

ويستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية، في تمام الخامسة مساء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري (موسم 2022/2023).

وشهد تشكيل فريق الدراويش الأساسي، إجراء بعض التغييرات، مثل الدفع بعمر الساعي ومحمد نصر للمرة الأولى بالتشكيل.

تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد هاشم – باهر المحمدي .

خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – محمد الشامي .

خط الهجوم: فراس شواط – عمر الساعي.

على مقاعد البدلاء يجلس كل من .. محمد كوكو – عصام صبحي – محمد بيومي – أحمد محسن – عمر الوحش – محمود الشبراوي – محمد حسن – باسم مرسي – ياو أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري

تنقل مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

أما تشكيل الداخلية، بقيادة رضا شحاتة فكان كالتالي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – محمد نجيب – بركات حجاج – عبد العزيز السيد.

خط الوسط: مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كريستوفر جون.

خط الهجوم: سمير فكري – عبد الله أوجيفيني – حسين رجب.

ويقود المباراة طاقم مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا، وسيد شعبان حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من فوز يتيم، و6 تعادلات و8 هزائم.

بينما يأتي الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من فوزين و7 تعادلات و6 هزائم.