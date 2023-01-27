مشاركون في ندوة بمعرض الكتاب: تحفيز الروح الوطنية بات ضروريا

أكد مشاركون في ندوة بمعرض الكتاب، ضرورة تحفيز الروح الوطنية لدى الشعب المصري لتشكيل وعيه الحقيقي وبناء الوجدان الوطني للأجيال القادمة للحفاظ على دولته آمنة مستقرة.

وشدد المشاركون، في ندوة "كاتب وكتاب"؛ التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة والتي تتناول كتاب "مصر في عالم مضطرب" للكاتب الكبير فاروق عبد السلام، على ضرورة أن يعرف الشعب المصري تاريخه ويقرأه جيدا لأن مصر تعد متحفا مفتوحا يحوي ثلث أثار العالم.

وأشار المشاركون إلى أن التاريخ صنع في مصر وكتب على جدران المعابد فلا توجد محافظة لا يوجد بها اثار فقط نحتاج الى من يشير إليها.

وأكد الكاتب الصحفي محمد شلبي أمين، أن كتاب مصر في عالم مضطرب يحوي كثيرا من الأفكار التي تعمل على تحفيز الروح الوطنية للشعب المصري.

وأكد أمين ضرورة أن يعرف الشعب المصري تاريخه ويقرأه جيدا لأن مصر تعد متحفا مفتوحا يحوي ثلث اثار العالم، فالتاريخ صنع في مصر وكتب على جدران المعابد فلا توجد محافظة لا يوجد بها اثار فقط نحتاج الى من يشير إليها.

وذكر أن الكتاب يلقي الضوء على مؤتمرات الشباب وتأسيس الثقافة التفاعلية، لافتا إلى أن الدولة منذ أن بدأت تعمل وتعمل بجد وجهت البوصلة إلى الشباب الذين تم اختيارهم في مناصب قيادية عديدة، واصفا الشباب بأنهم الطاقة الجبارة ووقود المستقبل.

وتناول الكتاب قضية مهمة وهي التنوير في مواجهة التطرف، فالتنوير كما يوضحه الكتاب هو شحذ الهمم والعقول للوصول إلى الهدف المنشود

ولم يفت الكاتب أن يتناول ثورة ٣٠ يونيو التي لولاها لتبدل حال الوطن إلى حال آخر وشهدت البلاد على إثرها ملحمة من المشروعات الضخمة.

وقال أمين: "ربما تكون هناك بعض المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الوطن في ظل معاناة على مستوى دولي، ولكن عند حدود الوطن لا خلاف فالجميع يصطف تحت العلم جسدا واحدا موحدا".

بدوره، قال الكاتب سامر قنديل رئيس تحرير مجلة التاريخ الإسلامي، إن كتاب مصر في عالم مضطرب يعد وثيقة توعوية في ظل الدور الذي تقوم به جماعة المثقفين.

وأضاف أن الكتاب يمهد لفكرة قيمة مصر الضارب جذورها في أعماق التاريخ وكيفية الاستفادة من هذا الصمود الأبدي وكيف ينعكس على واقع الدولة، لافتا إلى أن الكاتب اهتم بالعمل الثقافي التوعوي وأن الكتاب يدق ناقوس الخطر.

من ناحيته، ذكر الكاتب أمل سالم أن الكتاب رغم أهميته وضخامة الموضوعات التي يتناولها قدم هذه المعلومات الضخمة بأسلوب سلس وبسيط يكون مشوقا للقارئ ما يسهل الاطلاع عليه.

وقال سالم إن الكتاب يعد وطنيا بالدرجة الأولى يتناول الأشياء التي تخص الوطن بالترتيب وينتقل انتقالات منهجية ومنظمة عبر فصوله.