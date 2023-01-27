من أصول إفريقية.. رصاص الشرطة يثير غضب الأمريكيين من الاعتداءات العنصرية

عبّر الأمريكيون عن غضبهم من طريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع أصحاب البشرة السمراء، إذ تكررت عشرات الاعتداءات بحقهم خلال فترة تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان بدايتها مع «جورج فلويد» المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء الذي لقي مصرعه أمام المارّة بعدما تم خنقه على يد ضابط شرطة أمريكي.

وتكرر الأمر خلال الأيام الماضية، بعدما توفيَّ المواطن الأمريكي الأسمر «تاير نيكولز» البالغ من العمر29 عامًا بعد أيام من توقيفه، وفق ما أفادت السلطات الأمريكية.

وفي السابع من يناير الجاري، أراد الشرطيون اعتقال «تاير نيكولز» لارتكابه مخالفة مرورية، وفي حين كان الشرطيون يقتربون، حصلت مواجهة وفرّ المشتبه به.

وسرعان ما أوقف «نيكولز» لكنه اشتكى من أنه يواجه صعوبة في التنفس ودخل المستشفى وتوفي بعد ثلاثة أيام.

ولا تزال تفاصيل عملية التوقيف تلك غير واضحة وهناك مقطع فيديو يبيّن الوقائع، لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم، وسوف ينشر مساء اليوم.

وأُعفِي الشرطيون الخمسة من مهامهم الأسبوع الماضي وتوصل تحقيق داخلي أجرته الشرطة إلى أنهم لجأوا إلى الاستخدام المفرط للقوة، ولا يزال شرطيون آخرون موضع تحقيق.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز حوادث العنف والعنصرية بحق المواطنين ذات الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية.

إبريل 2020: مقتل رجل أسود في ميتشيجان

في إبريل من العام الماضى، لقى رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة الأمريكية في ميتشيجان.

ووثّقت مقاطع فيديو آنذاك الواقعة، حيث أظهرت رجلًا من السود وجهه صوب الأرض ويتم إطلاق النار عليه من الخلف من قبل أحد ضباط شرطة ميتشيجان ليرديه قتيلا.

ويدعى المواطن الأمريكي المقتول باتريك ليويا، قتل خارج منزل في جراند رابيتدس بولاية ميتشيجان، وأمره الضابط الأبيض مرارا بترك صاعقه الكهربائى.

وذكرت شرطة ميتشيجان آنذاك أن الشجار حول الصاعق الكهربائى استمرت نحو 90 ثانية وفى اللحظات الأخيرة كان الضابط فوق ليويا، يضع ركبته على ظهره لإخضاعه.

سبتمبر 2020: مقتل رجل على يد الشرطة في واشنطن

وفي سبتمبر من عام 2020، لقى مواطن أمريكي من أصول إفريقية، مصرعه على يد الشرطة في واشنطن.

وقالت السلطات إن عناصر من الشرطة كانوا موجودين في مكان الحادث للتحقيق في تقارير عن مسلحين في سيارة، وحاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه مما أسفر عن مقتل أحدهم.

سبتمبر 2020: مقتل رجل من أصول إفريقية في لوس أنجلوس

وفي سبتمبر من العام ذاته، لقى رجل من أصول إفريقية مصرعه عقب إطلاق النار عليه عدة مرات.

وقالت الشرطة الأمريكية آنذاك، أن عناصر من مكتب الشرطة حاولت إيقاف رجل كان على متن دراجة هوائية لخرقه القواعد، لكنه هرب.

وأصيب الرجل بالرصاص عدة مرات مما أدى إلى وفاته، في حين لم يصب أي من عناصر الشرطة خلال الحادث.

مايو 2020: مقتل جورج فلويد

قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد خنقا بعدما أوقفه الشرطي الأبيض ديريك شوفن الذي ضغط بكربته على عنقه لأكثر من تسع دقائق في مدينة مينيابوليس.

وأثار مقتل فلويد احتجاجات ضد الظلم العنصري في أرجاء الولايات المتحدة وحول العالم.