التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ 71 للشرطة المصرية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول "الوطنية بين الحقيقة والادعاء"، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقضايا المجتمع وفهمها فهمًا صحيحًا، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف، شاركت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في نشاط ورش الطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، أقيمت أول ندوة تثقيفية للطفل تحت عنوان: "الصحفي الصغير"، وتناول اللقاء عددًا كبيرًا من الموضوعات التثقيفية المتنوعة، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أن عقد هذه الفعاليات التثقيفية للأطفال له دور هام في تثقيف الأطفال وأن وزارة الأوقاف تنوع الأنشطة الموجهة للطفل بالمساجد من خلال المطبوعات التثقيفية الموجهة للطفل ومنها "مجلة الفردوس" و"سلسلة رؤية" مع تطور وسائل الشرح وإيصال المعلومات للطفل من عروض تربوية بالعرائس، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت معوض أن الثقافة من أهم العوامل التي بها تتطور الأمم، وأن وزارة الأوقاف على عهدها تكمل رحلتها في بناء الثقافة والوعي من خلال برامجها المتنوعة، ومنها البرنامج التثقيفي للطفل والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية لبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، موجهة الدعوة للجميع إلى متابعة أنشطة الوزارة بالمساجد والمشاركة بها.