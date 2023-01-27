«حدث في أسبوع».. مد الحكم على مبروك عطية وتأجيل محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث في أسبوع" وجاء أبرزها كالتالي.

- مد أجل الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان لـ 2 فبراير

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، مد أجل حكمها على الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي لجلسة 2 فبراير إداريا.

وتقدم محام بدعوة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية.

وتابع البلاغ، مبروك عطية قصد وبكل إرادة إهانة وازدراء الديانة المسيحية، بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين اجتمعتا على تكريم السيد المسيح، ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، ولا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة أو هزار في الأديان.

- تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«ولاية السودان الإرهابية»

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولايه السودان الإرهابية»، لجلسة 13 فبراير للمرافعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائـل محمد عـمران و حسـام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

- تأجيل محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف فى التجمع لـ14 فبراير

أجلت محكمة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف، والتسبب في إصابته في منطقة التجمع الأول، إلى جلسة 14 فبراير، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم يبلغ من العمر 16 عامًا، وفي يوم الواقعة تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية، وصدم المجني عليه، ونجح رجال المباحث في ضبطه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفادة وقوع حادث مرورى ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل فى العقد الثانى من العمر، بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم.

ونقل المصاب فى حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

- تأجيل محاكمة 73 إرهابيا فى قضية «خلية التجمع» لمرافعة النيابة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، تاجيل جلسات محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا لجلسة 27 فبراير لمرافعة النيابة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

- تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لـ21 فبراير

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته، بمنطقة الهرم، لجلسة 21 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وقررت المحكمة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.