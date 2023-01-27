الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة

هايتى
هايتى

 أغلق ضباط شرطة  في هايتي، اليوم الجمعة، الشوارع وشقوا طريقهم إلى المطار الرئيسي، احتجاجا على مقتل ضباط مؤخرا على أيدي العصابات المسلحة التي بسطت قبضتها على الدولة الكاريبية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن شهود عيان، بأن متظاهرين بملابس مدنية عرفوا عن أنفسهم بأنهم من الشرطة وهاجموا في البداية المقر الرسمي لرئيس الوزراء أرييل هنري في بورت أو برنس، ثم توجهوا إلى المطار عندما كان هنري قادما من رحلة إلى الأرجنتين.

وظل رئيس الوزراء أربيل هنرى عالقا في المطار، كما سمع إطلاق نار كثيف بالقرب من منزله.

وأغلق المتظاهرون الطرق حول بورت أو برنس وفي عدة مدن في الشمال.

وفى السياق ذاته، أعلنت جماعة حقوق الإنسان الهايتية " RNDDH"، أن 78 ضابطا قتلوا منذ وصول هنري إلى السلطة في يوليو 2021، بمعدل خمسة كل شهر.

وشددت الجماعة فى بيان لها على أن رئيس الوزراء ورئيس الشرطة الوطنية فرانتس إلبه، مسؤولان عن كل شخص من الـ78 شخصا الذين فقدوا أرواحهم.

وأشارت إلى أن التاريخ سيتذكر أنهم لم يفعلوا شيئا لحماية أرواح هؤلاء العملاء الذين اختاروا خدمة بلدهم والحفاظ عليها.

شرطة هايتي المطار العصابات المسلحة رئيس الوزراء إطلاق نار

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وائل لطفي

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