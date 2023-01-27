الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإسماعيلى يواجه الداخلية بشعار لا بديل عن الفوز والابتعاد عن المركز الأخير

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يحل الداخلية ضيفا على فريق الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية في الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

 

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبة الإسماعيلي في الابتعاد عن المركز الأخير ومحاولة الداخلية البقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

 

فريق الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 9 نقاط من فوز واحد وستة تعادلات و8 هزائم ولديه أضعف هجوم في الدوري برصيد 9 أهداف بالتساوي مع سموحة ودخل مرماه 19 هدفا وحقق الفريق فوزه الوحيد على انبي يوم 20 ديسمبر الماضي وخاض بعده 7 مباريات جمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع البنك الأهلي وطلائع الجيش وأسوان والهزيمة أمام الزمالك والمصري وحرس الحدود والمقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 12 والابتعاد عن المركز الأخير في ظل تأجيل مباراة حرس الحدود مع الأهلي . 

 

وحرص ميدو على شحن لاعبيه وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز حتى يكون نقطة انطلاق للفريق للأبتعاد عن مثلث الهبوط.

 

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة رضا شحاتة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على حرس الحدود والتعادل مع الزمالك والبنك الأهلي والهزيمة أمام المقاولون ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية للبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

 

 الداخلية يفتقد جهود بركات حجاج قلب الدفاع ومحمود طلعت لاعب الوسط بسبب الإيقاف لطردهما في المباراة الأخيرة أمام المقاولون وبالتالي سيقوم رضا شحاتة بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي بعد أن قام بتجهيز البديل المناسب.

 

يدير المباراة أمين عمر ويساعده  يوسف البساطي وشهاب راشد ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو .   

الدوري المصري الممتاز الاسماعيلى الداخلية احمد حسام ميدو رضا شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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