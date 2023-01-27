الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إنديان إكسبرس» الهندية تحتفى بتوقيع مصر والهند مُذكرة تفاهم فى مجال الثقافة

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الهند

أبرزت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية توقيع مصر والهند مُذكرة تفاهم في مجال الثقافة بين البلدين، "لتسهيل تبادل المحتوى والإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية ببن هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني "براسار بهاراتي" الهندية و"الهيئة الوطنية للإعلام" المصرية.

وقالت الصحيفة إنه عقب المحادثات على مستوى الوفود بين الهند ومصر في إطار زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنيودلهي، وقع البلدان اتفاقية لتسهيل تبادل المحتوى والإنتاج المشترك بين براسار بهاراتي والهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى إن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الإعلام والإذاعة بالاتحاد أنوراغ ثاكور ووزير الخارجية المصري سامح شكري، هي جزء من جهود براسار بهاراتي لتوسيع نطاق قناة DD India لعرض التقدم الذي أحرزته البلاد من خلال البرامج التي تركز على الاقتصاد والتكنولوجيا. 

وقالت الوزارة في بيان إن التنمية الاجتماعية والتراث الثقافي الغني، وسيتبادل كلا المذيعين برامجهما المتعلقة بأنواع مثل الرياضة والأخبار والثقافة والترفيه على أساس ثنائي ، والتي سيتم بثها على منصتيهما الإذاعي والتلفزيوني.

وأضاف بيان الوزارة أن مذكرة التفاهم ستكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ، وستسهل أيضًا الإنتاج المشترك وتدريب مسؤولي كلا المذيعين على أحدث التقنيات.

وقال مذيع الخدمة العامة في الهند Prasar Bharati، لديه حاليًا 39 مذكرة تفاهم مع جهات البث الأجنبية للتعاون والتعاون في مجال البث.

وقالت الحكومة إنه إلى جانب تبادل البرامج، تنص مذكرات التفاهم أيضًا على فرص الإنتاج المشترك المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة من خلال التدريب.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، في احتفالات الهند بعيد الجمهورية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند، شهدت نشاطًا مكثفًا، مشيرًا إلى المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وكبار المسئولين فى جمهورية الهند، وكذلك لقاءه المثمر مع مجتمع المال والأعمال فى الهند بشأن تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر خلال الفترة الماضية.
 

احتفالات الهند البث الإذاعي والتلفزيوني الاستثمارات الهيئة الوطنية للإعلام الثقافة والترفيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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