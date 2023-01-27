فقرات بكار وشريك .. فعاليات المسرح المتنقل بقرية المعامرية فى أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، فعاليات المسرح المتنقل بقرية المعامرية استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمركز شباب البصيلية.



وتضمن اليوم الاول محاضرة "الزيادة السكانية وخطورتها عل الفرد و المجتمع" ألقاها موسى بدرى، مشيرا إلى أن يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، وذلك له أثر سلبى على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، لأن الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، ويترتب على ذلك صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.



واليوم الثانى محاضرة "المخدرات وأثرها على الفرد فى الشريعة الإسلامية" للأستاذ طه عبد الرازق، وقال إن الآثار المترتبة على تعاطى المخدرات مدمرة للإنسان والمجتمع ومتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحكمها و كان حكمها التحريم، وكذلك فإن الاتجار بالمخدرات بيعا وشراء وتهريبا وتسويقا وربحا كله حرام كحرمة تناول المخدرات لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ومن أثار المخدرات فالمتعاطي لا يبالي بأحكام دينه، ولا يلتفت لواجبه نحو خالقه، فلا يحرص على طاعته، ولا يخشى معصيته، مما يترتب عليه فساد دينه وضياع آخرته.



وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية " الغزل النوبى، اسمر شيرتو، الينا ووه، مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا".



وفى اليوم الثالث ،حقوق الطفل فى الإسلام وآلية حماية الطفل" ألقاها عصام عبد الفتاح، وقال: للطفل الحق في الحياة وتكفل الدول توفير مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتردي أحواله المعيشية والصحية، وكفل الإسلام للطفل حقوقا كثيرة متعددة، النسب الثابت الموثق للطفل، حضانة الطفل بأن يعيش في كنف والديه ليعتنيا به صحيا ونفسيا واجتماعيا ثم كلفهما بحسن تربيته، التعليم أن يحرصا على تعليم أبنائهم، حق الطفل بالإنفاق عليه

وقدم عرض لفرقة انشاد دينى للاطفال قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، بالإضافة إلى أكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء، معرض كتب لاصدارات الهيئة، إلى جانب عدة ورش فنية "اكسسوارات خرز، ورسم وجوه للأطفال" للأستاذة إيرينى ويصا، "رسم جدارية على الحائط" للاستاذ تامر أبو الوفا، "عمل أشكال من الكرتون" للفنانة فاطمة علوانى.



ونفذت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء دعاء محمود بقصيدة "نشاة مواطن بسيط ،مطالب شعب، الأصحاب"، و"جرح قديم" لهدى يمنى، وهشام بدر بقصيدة "رسول الله".



وفى الختام قدم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "سؤال وجائزة، بكار، شيرك ، عمو فتيحة، الكتكوت الفصيح، بو، التنورة، دوبى".

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل

فعاليات المسرح المتنقل