طوارئ فى اتحاد ألعاب القوى قبل استضافة البطولة العربية لاختراق الضاحية

عقد الدكتور سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، اجتماع اليوم مع العميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والمشرف العام على المنتخبات القومية، للاطمئنان على آخر استعدادات المنتخب القومي استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية لاختراق الضاحية الـ25 التي ستقام في مصر 5 فبراير القادم في مضمار استاد القاهرة.

حضر الاجتماع محمد أبو أفندي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، والدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد، حيث تم مناقشة كافة استعدادات المنتخب الأول لاختراق الضاحية والوقوف على آخر الاستعدادات للبطولة.

اطئمن الدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى خلال الاجتماع على حالة اللاعبين في جميع المراحل السنية التي نشارك فيها، والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات واحتياجات اللاعبين خلال الفترة الحالية.

يشارك في البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية دول السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والإمارات، والعراق، واليمن، وسوريا، وفلسطين من قارة أسيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، والسودان، والصومال من قارة أفريقيا، بجانب مشاركة مصر.

من جانبه، أكد الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، إنه تم تحديد لجان البطولة العربية لاختراق الضاحية التي سوف تستضيفها مصر على مضماراستاد القاهرة بمشاركة 15 دولة في جميع المراحل العمرية فى 5 فبراير المقبل.

وأشار شاهين إلى أن لجان البطولة تتكون من:

- لجنةالمراسم مجدى عبد البديع عضو المجلس.

- لجنة الإقامة والإعاشة الدكتور آمين شعبان عضوالمجلس.

- اللجنة المالية محمد أبوفندي عضو المجلس، ومحمد السباعى مدير الاتحاد، وأحمد عبد المقصود المدير المالي.

- لجنة السكرتارية من مهندس كريم إكرم عضو المجلس.

- الإعلامية مجدة الخواجة عضو المجلس.

- بالإضافة إلى اختيار الدكتور سيف شاهين رئيس اللجنةالمنظمة العليا ومدير البطولة.

- اللجنة الفنية محمد عبد الرؤف المدير الفني للمنتخب.

وأشار شاهين إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول من يوم 3 فبراير، على أن يكون الافتتاح في التاسعة من صباح يوم 5 فبراير، وبدء المنافسات في العاشرة من صباح نفس اليوم.