الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» اليوم .. 9 ملايين زيارة للتوعية بتنظيم الأسرة وافتتاح 200 عيادة جديدة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

شهدت وزارة التضامن، اليوم، العديد من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

التضامن: 9 ملايين زيارة منزلية لتوعية السيدات بتنظيم الأسرة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة فى مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية منذ تدشينه عام 2018  في 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقرًا، بالإضافة إلى حي الأسمرات، حيث تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، كما تم تجهيز وتشغيل 65 عيادة تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمات بالمجان.

https://www.dostor.org/4293996


التضامن: تشغيل 200 عيادة أهلية جديدة لتنظيم الأسرة في 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تجهيز وتشغيل 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام الجاري 2023.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم تأهيل 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع " زيارات منزلية" وتدريب 130 كادرًا طبيًا (طبيبة، ممرضة) على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
https://www.dostor.org/4294010


هل يحق تخفيض اشتراك إصابات العمل؟.. «التأمينات» تجيب

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، طلب تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة 0.50% مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن تخفيض الاشتراك يتطلب بعض الإجراءات وهي:

يتقدم صاحب العمل إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بواقع 0.5% مع تحمل المنشأة قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في إصابات العمل بمراعاة الشروط الآتية:

أن يكون عدد المؤمن عليهم لدي صاحب العمل مائة عامل على الأقل من العمالة الدائمة.

الانتظام في سداد المستحقات التأمينية.
https://www.dostor.org/4294338

 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الصحة الإنجابية الصحة والسكان الزيادة السكنية المؤسسات الأهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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