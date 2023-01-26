الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: تشغيل 200 عيادة أهلية جديدة لتنظيم الأسرة في 2023

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تجهيز وتشغيل 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام الجاري 2023.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم تأهيل 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع " زيارات منزلية" وتدريب 130 كادرا طبيا (طبيبة ، ممرضة) على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

خطوات الاستفادة من البرنامج

1. تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

2. تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

3. تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

4. في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

5. تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.

اهداف المشروع

 يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلــى العــدد المرغوب من الأطفال.

محاور عمل المشروع هي:
1) استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.
2) زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية جماهيرية موسعة.
3) تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية. 

التضامن الاجتماعي الأمم المتحدة للسكان الامم المتحدة الزيادة السكانية الجمعيات الأهلية الصحة الإنجابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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