التضامن: 9 ملايين زيارة منزلية لتوعية السيدات بتنظيم الأسرة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة فى مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية منذ تدشينه عام 2018 فى 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقرًا، بالإضافة إلى حى الأسمرات، حيث تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، كما تم تجهيز وتشغيل 65 عيادة تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمات بالمجان.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى والسكانى والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلى المستهدف فى 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.

وأضاف أنه خلال عمل المشروع فقد تردد 2,000,000 على وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، كما ترددت على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية 360 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة "الصحية، المجتمعية، الدينية".

ووفقًا للتقرير، تم تنفيذ 40 عرضًا مسرحيًا بشارع بمراكز وقرى "حياة كريمة" وحى الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة، علاوة على تنفيذ 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

ويعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.