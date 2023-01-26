السودان: 24 دولة تشارك في بطولة العرب للشطرنج بالخرطوم

تستعد العاصمة السودانية الخرطوم، لاستضافة بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج الكلاسيكي، في الفترة من 25 فبراير حتى 5 مارس المقبلين، بمشاركة 22 دولة عربية بجانب دولة جنوب السودان وإريتريا كدول أعضاؤ بصفة "المراقب".

وقال عمر دياب، رئيس الاتحاد السوداني للعبة، اليوم الخميس، أن استضافة السودان لمثل هذه الأحداث الرياضية تعود بفائدة كبيرة على المنشط وكذلك البلد المضيف، مؤكداً أن "الترتيبات تسير كما وضع لها، وأن عدد من أبرز الشخصيات سيشرفون البطولة حضوراً لمتابعة الفعاليات".

وأشار إلى أن المنافسات ستقام بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية بسوبا، وكذلك استضافة الوفود بفندق الاكاديمية ذاتها.

وأكد حضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش، ونائب رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد الأوربي السيدة دانا، ورئيس الاتحاد الافريقي السيدة تشيبسو لوبنق، ورئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد الدولي نائب رئيس الاتحاد العربي سامي خضر.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد فتحت لائحة البطولة الباب أمام كل من يرغب من اللاعبين العرب شريطة أن يتم الاعتماد من اتحاداتهم الوطنية، وألا يتم تزويج اللاعبين أو اللاعبات من اتحاد وطني واحد خلال الجولتين الأخيرتين (قدر الإمكان) مع إمكانية التزويج المبكر للاعبي الاتحاد الأكثر عدداً خلال البطولة.

وأشارت اللائحة بأنه لا يجوز المشاركة في البطولة إلا عبر الاتحاد الوطني المنتمي بصفة رسمية للاتحاد العربي.

نظام الدوري الكامل

وتقام البطولة (رجال وسيدات) بنظام الدوري الكامل في مرحلة واحدة إذا كان عدد المشاركين 7 إلى 10 لاعبين أو لاعبات، وكذلك تقام بنظام الدوري الكامل في مرحلتين (ذهاب وإياب) إذا كان عدد المشاركين أو المشاركات 5 أو 6.

وتقام المنافسات حسب النظام السويسري من 9 جولات إذا كان عدد المشاركين أو المشاركات أكثر من 10، ولا تقام بطولة الرجال أو السيدات الأقل من 4 اتحادات.