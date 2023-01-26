الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفقي يشهد حفل مديرية أمن سوهاج بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لأعياد الشرطة، بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

حضر الاحتفال أيضا كل من المستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2022م .

وقام اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لخدمة المواطن السوهاجي، كما قام مدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة .

اهتمام الدولة اعياد الشرطة الإحتفال بالذكرى البنية التحتية التحالف الوطني الدكتور مصطفى عبد الخالق السلام الجمهورى

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