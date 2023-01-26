الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رؤساء اتحاد الناشرين العربي والدولي: معرض الكتاب يناقش أهم قضايا النشر في العالم

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي

انطلقت اليوم النسخة الأولى من مؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، والذي يعقد ضمن فعاليات البرنامج المهني للدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نائبًا عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، دكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اللواء عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، خوسيه بورغنيو"، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، محمد رشاد عبده رئيس رئيس اتحاد الناشرين العرب، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر.

ومن جانبه عبر خوسيه بورغنيو، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين عن سعادته بالدعوة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والحديث في هذا المؤتمر المهم، الذي يناقش واحدة من أهم القضايا التى تؤثر في صناعة النشر حول العالم. 

وأضاف أن اتحاد الناشرين الدوليين أكبر اتحاد في العالم للجمعيات الوطنية والإقليمية والمتخصصة لناشري الكتب، وتعمل علي تنمية الاقتصادية والثقافية، وتغطي عددًا كبير من الدول حول العالم، كما تهتم بحقوق النشر والملكية الفكرية على مستوى العالم، وتتعاون مع عدد كبير من المنظمات التعليمية والجامعية، وتتكون عضويتها من 92 منظمة من 76 دولة حول العالم.

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واستعرض محمد رشاد، رئيس رئيس اتحاد الناشرين العرب محاور الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى حوكمة الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين التي تتكون منها حقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق المؤلف، والغرض منها تشجيع الأعمال الإبداعية، وكذلك إنشاء جهاز موحد لحماية الملكية الفكري.

وأشار إلى جائحة كورونا التي فتحت الباب أمام تزوير الكتب ورقيًا وإلكترونيًا، مضيفًا أن صناعة النشر مهددة بسبب عمليات تزوير الكتب ورقيا والكترونيا مما يهدد الصناعة من الأساس، والتي تحرم الناشرين والمؤلفين من 80% من دخلهم وهو ما أدى إلى توقف الكتاب عن العمل، كما يهدد الاقتصاد القومي بسبب توقف عدد من دور النشر.

وأكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن الملكية الفكرية هي من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة علي اختيارها لهذا المحور المهم، لوضع حلولًا مما يعاني منه الناشر، وشدد على مطالبته باعتماد النشر كصناعة وطنية لابد من حمايتها من القرصنة والتزوير.

اتحاد الناشرين رئيس الاتحاد الدولي للناشرين الاتحاد العربي للناشرين الاتحاد المصري للناشرين معرض الكتاب 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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