محافظ الدقهلية يتابع الوحدات المحلية في تنفيذ وافتتاح معارض «أهلًا رمضان»

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة.

وتابع "مختار" جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفًا للعبء عنهم، بمراكز ومدن بلقاس والمطرية ودكرنس ومنية النصر والمنزلة والسنبلاوين وشربين وميت غمر.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم إنهاء أعمال تجهيز وإعداد معرض "أهلًا رمضان" بنطاق مدينة بلقاس، وذلك لعرض مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية، وذلك بأسعار مخفضة تيسيرًا على الأهالي وتوفير احتياجاتهم من السلع تخفيفا للعبء عنهم بالتنسيق مع قطاع التموين.

وقالت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، إنه تم الانتهاء من تجهيز واقامة معرض "أهلا رمضان" بمدينة دكرنس، وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين .

كما قال محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، إنه تم افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة جوار مجلس المدينة لتقديم جميع السلع الغذائية واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وقال محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، إنه تم الانتهاء من تجهيز معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع التموين.

كما قال السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم الانتهاء من تجهيز معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع التموين.

كما قالت غادة الحمادي، إنه تم التنسيق مع قطاع التموين في شربين لإقامة معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.

وقال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر إنه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تم التنسيق مع قطاع التموين لإقامة معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم.

وكان محافظ الدقهلية قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، وأكد دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.