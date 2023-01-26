مصرع شخص صدمته سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

لقى أربعيني مصرعه على طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة العالى بالمنايف دائرة مركز أبوصوير، إثر حادث تصادم سيارة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ باصطدام سيارة مجهولة بشخص على طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة العالى بالمنايف دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع أحمد شعبان 42عام مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.