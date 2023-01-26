رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول وموعد ظهورها
انتهي طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الخميس، وبدء الطلاب وأولياء الأمور فى التساؤل عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر محركات البحث، ورابط الحصول على النتيجة فور ظهورها، وهو ما تستعرضه لكم «الدستور» فى السطور التالية.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول
أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيكون بعد الانتهاء من التصحيح بجميع المديريات التعليمية لجميع المحافظات، ثم يتم رصد الدرجات وتجميع النتيجة أول بأول، ومن المقرر إعلانها بداية شهر فبراير 2023.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالتقديرات أم بالدرجات؟
وعن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أوضحت المصادر، أن النتيجة ستكون بالدرجات لمعرفة كل طالب درجته في المادة العلمية.
المجموع الكلى لنتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول
المجموع الكلي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول 140 درجة.
وانتهي الطلاب اليوم الخميس، من امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمادة الدراسات الاجتماعية " والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول
ومن المنتظر، أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للنتائج، بعد انتهاء مديريات التعليم من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور ظهورها من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي من هنا.
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول
- الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي (من هنا).
- اختيار المرحلة التعليمية (ابتدائي - اعدادي)
- اختيار الصف (الأول - الثاني - الثالث)
- كتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الاعدادي
- اضغط على كلمة (النتيجة) لتظهر كاملة بالتفاصيل
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسي الأول 2023
- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.
- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية)