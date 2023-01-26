الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى بمحافظتى القاهرة والشرقية 2023

طلاب المرحلة الأبتدائية
طلاب المرحلة الأبتدائية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن رابط نتيجة الصفوف الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2023، حيث يبحث طلاب وأولياء أمور الصفوف الابتدائية والإعدادية عن رابط الحصول على نتائج صفوف النقل، بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل (الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي) للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

 

نتيجة صفوف النقل بالابتدائي والإعدادي بمحافظة القاهرة

وأوضحت المديرية أنه يمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بالفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023،  من التليفون الارضي ٠٩٠٠٠١٠٠ أو من خلال التليفون المحمول ٥٧٥٧.

موعد إعلان نتيجة الصفوف الابتدائية والإعدادية على موقع بوابة التعليم الأساسي

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنه صباح يوم السبت الموافق 28-1-2023 سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل للعام الدراسي 2022 - 2023، لطلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، ولطلاب المرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثاني).

 

رابط الحصول على نتيجة الصفوف الابتدائية والإعدادية بالشرقية 2023

وفى ذات السياق، أعلنت إدارة كفر صقر التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023، للصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة بالاسم أو الرقم القومي للطالب من خلال الرابط التالي:(من هنا)

أما نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف  السادس الابتدائي والاول والثاني الإعدادي ( بحث باسم الطالب أو الرقم القومي ) من الرابط التالي: (من هنا).

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وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قد أصدرت تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًا على صحة وسلامة  الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

وشددت على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

نتيجة الابتدائية الإعدادية الرابع الأبتدائي نتائج صفوف النقل مديرية التربية والتعليم القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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نتيجة صفوف النقل بالابتدائى والإعدادى بمحافظتى القاهرة والشرقية 2023

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