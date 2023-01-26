الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دكتور أشرف منصور: طه حسين انتهج منهجًا مغايرًا فى «الفتنة الكبرى»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أشرف منصور، أستاد الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن الدكتور طه حسين كان يرى أن تاريخ البشر عامة وتاريخ المسلمين خاصة يخضع للحتمية التاريخية، أو بمعني آخر تاريخ حتمي، نتيجة النظم السياسية والاجتماعية. 

وأضاف منصور، خلال ندوة "منهجية طه حسين" ضمن فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "كلما ترك الإنسان في حتميته التاريخية، سيظل غير مسيطر على التاريخ أو غير متحكم في الحتمية التاريخية، ما يؤدي إلى عدم وصول العقل للترقي، لكن عندما يسيطر الإنسان عليها يسود التنظيم العقلاني للمجتمع، وبالتالي يستطيع السيطرة أو التحكم في هذه الحتمية التاريخية".

وتابع صاحب كتاب "ابن رشد في مرايا الفلسفة الغربية الحديثة": "الدكتور طه حسين في طرحه لكتابه (الفتنة الكبري) في جزءيه (عثمان) و(علي وبنيه)، انتهج منهجًا عكس ما ساد في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين، من أن (عبدالله ابن سبأ) هو المحرك للفتنة الكبرى، بل وهناك من ذهب إلى أنه كان من أسباب ومسببات الفتنة الكبرى".

وأردف منصور: "في كتابة طه حسين لـ(الفتنة الكبرى) فصلت بين الجزء الأول والثاني 6 أعوام، أثبت خلالها أن (عثمان بن عفان)- تحديدًا- منذ توليه الحكم، حرك الفتنة وأجج الصراعات الطبقية التي اندلعت في المدينة".

 ــ الفتنة الكبرى شبيهة بسقوط الإمبراطورية الرومانية

وشدد صاحب "سبينوزا ونقد العقل الخالص": "كان لسياسات عثمان بن عفان من أول فترة توليه الحكم، المحرك الرئيسي والأساسي لتفجير الفتنة الكبرى، هذه الفتنة التي لم تندلع بمقتله، بل علي العكس بدأت مع توليه الحكم، وهو ما أثبته الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى".

وشبه الدكتور أشرف منصور "الفتنة الكبرى" بالصراع في الإمبراطورية الرومانية بين العامة وأعضاء مجلس الشيوخ الروماني، ما أدى لانهيار الإمبراطورية الرومانية.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
 

دكتور أشرف منصور طه حسين معرض القاهره الدولي للكتاب منهجية طه حسين الفتنة الكبري

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