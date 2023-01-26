الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى مخبز بلدى ببنى سويف

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالى على حريق شب فى مخبز بلدى خاص بمدينة إهناسيا ببني سويف، وذلك بسبب ماس كهربائي، نتج عنه إصابة طفل وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخبز بلدي خاص "سياحي" نتيجة ماس كهربائي بشارع السكة الحديد بمدينة إهناسيا.

وعلى الفور انتقلت سياراة إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة عمال المخبز من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونتج عن الحريق إصابة الطفل "يوسف م.ع" 15 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن صاحب المخبز يدعى "شريف م.ع"، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حيث أفاد صاحب المخبز بأن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وطلب مدير النيابة تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

الحماية المدنية حريق شب فى مخبز مدينة إهناسيا

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وائل لطفي

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