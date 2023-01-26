الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«صورتك في المعرض».. ركن خاص لالتقاط الصور التذكارية بمعرض الكتاب

صورتك في المعرض
صورتك في المعرض

بمجرد أن تطأ قدميك قاعة «١٩ ب»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، تجد أمامك كرسي، خلفه لافتة كبيرة، تجذب انتباه الجمهور، وروّاد معرض الكتاب مكتوب عليها هاشتاج «صورتك في المعرض».

ويُقبِل عدد كبير من الجمهور على هذا المكان تحديدًا؛ لالتقاط عدد من الصور التذكارية مع هذه اللافتة، من مختلف الأعمار سواء كان كبيرًا أو صغيرًا ينتظر حتى يأتي دوره ليتلقط صورة مع هذا الديكور.

يروي أحمد محمد، في الخمسينات من عمره، أنه سعد كثيرًا بهذا المكان ليلتقط به صورة تذكره بقدومه للمعرض الذي اعتاد أن يأتي إليه بمجرد افتتاحه.

ويتابع محمد حديثه قائلًا: «قررت أتصور عشان لما أرجع أشوف الصورة أنبسط وأفتكر أيام جميلة، وهرجع لأولادي عشان يرفعوا الصورة على الهاشتاج المكتوب».

وفي سياق متصل، قال الشاب العشريني محمد حسن، أحد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54: «أشعر بسعادة كبيرة لأن المعرض سبب في شراء عدد من الكتب بأسعار في متناول الجميع، بجانب أن هذا الركن الذي أجده هذا العام جعلني أشعر بسعادة أكبر، مضيفًا: «شكل الكرسي والمكان تحفة وانبسط بيه جدًا».

افتتاح معرض الكتاب

وتُقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير. 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع». 

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

صورتك في المعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صلاح جاهين مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

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وائل لطفي

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