مرثا محروس: الدولة تعمل على تطبيق المعايير لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت

علقت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب "حماة الوطن"، على قرار اختيارها كعضو ضمن التشكيل الخاص بلجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث وجهت الشكر إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والمهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاختيارهما لها ضمن قائمة تشكيل اللجنة.

وأضافت، أن عضوية اللجنة مسؤولية كبيرة كونه منصب خدمي أي يخدم مصلحة المواطن فاللجنة منوطة بحماية حقوق كافة مستخدمي خدمات الاتصالات والانترنت في مصر كما أكدت أن الدولة تعمل علي تطبيق كافة المعايير لحماية حقوق المستخدمين وذلك وفقًا للخطة الاستراتيجية التنموية الرقمية المصرية .

واستكملت "محروس" أن الجهاز سوف يصل إلى أعلى درجات فعاليته حين تتكاتف كل الجهات المنوطة للعمل المتكامل لافتة إلى أن وسائل الإعلام تعد ركيزة أساسية في مهمة فاعلية ونجاح اللجنة كونها مسئولة إلى حد كبير عن وعي المواطن المصري حول حقهم كمستخدم فضلا عن وجود قانون يحمي حقه وخدمته وأشارت "عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين" إلى وجود خط ساخن يحمل رقم *١٥٥# خاص بشكاوى المستخدمين.

وأضافت عضو مجلس النواب أن كما أثبتت مصر نجاحها ضمن خطة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات سوف تعمل على إحداث طفرة تكنولوجية معلوماتية في ظل إعادة هيكلة المنظومة ووضع قواعد تضمن للمستخدم أفضل خدمة للمواطن.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس إعادة تفعيل لجنة حماية حقوق المستخدمين خلال الفترة المقبلة وذلك بعضوية نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن يتم عقد أولى اجتماعاتها في فبراير المقبل.

لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي للاتصالات تم إقرارها منذ عام 2017 تضم مجموعة من الخبراء ولديها كثير من المهام على رأسها النظر في شكاوى العملاء والمستخدمين في كل ما يخص شركات المحمول والشبكات وكانت بفلسفة محمودة وإيجابية، إلا أن هذه اللجنة لم تقوم بدورها طوال هذه الفترة مما أدى إلى مناقشة لجنة الاتصالات لهذا الملف والوقوف على أهمية إعادة التفعيل مرة أخرى، وهو ما تحقق بقرار المجلس الأخير.