الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر
موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على استاد "الملك فهد الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي 

ستُذاع مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على قناة SSC1 HD السعودية.

ويسعى فريق النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويخوض فريق النصر مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على الاتفاق بهدف نظيف، في المباراة التي جمتعهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

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تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي

  • في حراسة المرمى: نواف العقيدي
  • خط الدفاع: علي لاجامي – عبدالإله العمري – عبدالله مادو – سلطان الغنام
  • خط وسط الملعب: عبدالمجيد الصلهيم – عبدالرحمن الغريب – عبدالله الخيبري
  • في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – بيتي مارتينيز – كريستيانو رونالدو

في المقابل، يرغب فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

ويدخل فريق اتحاد جدة هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة أيضًا، بعدما تغلّب على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي

  • في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
  • خط الدفاع: مهند الشنقيطي – شراحيلي - أحمد حجازي – عمر هوساوي.
  • خط وسط الملعب: طارق حامد – البيشي - كورنادو.
  • في خط الهجوم: هيلدر كوستا – عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو
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