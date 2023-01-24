تقرير يكشف عن تجاهل «رونالدو» لتحذير أفقده حماية ريال مدريد

أفصح تقرير صحفي عن تحذير خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو السابق، لموكله قبل الرحيل عن صفوف فرق ريال مدريد الإسباني.

رونالدو انضم لصفوف فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع إدارة نادي مانشستر يونايتد، والذي جاء كنتيجة للحوار التليفزيوني المسجل له مع المذيع الإنجليزي بيرس مورجان، والذي هاجم فيه إدارة النادي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وعدد من اللاعبين.

وذكرت صحيفة راديو ماركا الإسبانية، أن خورخي مينديز حذر موكله من الرحيل عن ريال مدريد، مؤكدًا أن بقائه في ريال مدريد يوفر له الحماية، ومغادرته ستزيد الأمور سوءًا.

وتجاهل رونالدو نصيحة مينديز، وانضم لصفوف يوفنتوس في صيف عام 2019، في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

وشارك رونالدو في 134 مباراة بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي، وسجل 101 هدفًا وصنع 22 لزملائه.

في المجمل، لعب رونالدو 950 مباراة وسجل 701 هدفًا وصنع 223.

ويملك رونالدو سجلًا دوليًا مع منتخب البرتغال به 196 مباراة، سجل خلالها 118 هدفًا وصنع 43، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

تهديد واتهام بالجنون.. صحيفة إسبانية تكشف كواليس خلاف رونالدو ووكيل أعماله السابق

فيما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن رونالدو هدد وكيل أعماله السابق خورخي مينديز، عقب رحيله عن يونايتد، بفسخ العقد بينهما في حالة فشل الأخير في جلب عرض من أحد أندية بايرن ميونخ أو تشيلسي لرونالدو.

وقالت الصحيفة إن مينديز قال لرونالدو: "أنت مجنون".

ووفقًا لتقارير صحفية برتغالية، فإن رونالدو انفصل عن وكيل أعماله في وقت سابق مطلع العام الجاري، خاصة أنه لم يتقدم أي من الأندية الأوروبية الكبرى والتي كان يرغب رونالدو في الانتقال إلى أحدها بعرض لضمه.